Frosinone insediato il nuovo Prefetto Giuseppe Ranieri | una carriera al servizio dello Stato

Il dott. Giuseppe Ranieri ha preso ufficialmente servizio come nuovo Prefetto di Frosinone, succedendo al suo predecessore. Con una consolidata esperienza nel servizio pubblico, il Prefetto Ranieri si propone di affrontare le sfide della provincia con impegno e determinazione, contribuendo alla tutela dell’ordine pubblico e alla promozione dello sviluppo locale. La sua nomina rappresenta un passo importante per il potenziamento delle istituzioni sul territorio.

Il nuovo Prefetto di Frosinone, dott. Giuseppe Ranieri, si è insediato oggi (mercoledì 7 gennaio) in sostituzione del Prefetto dott. Ernesto Liguori, destinato ad altro prestigioso incarico.Carriera al Ministero dell'InternoEntrato in carriera nel settembre del 1990, il nuovo Prefetto Ranieri ha.

