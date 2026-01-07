Frosinone insediato il nuovo Prefetto Giuseppe Ranieri | una carriera al servizio dello Stato
Il 7 gennaio, il dott. Giuseppe Ranieri ha preso ufficialmente servizio come nuovo Prefetto di Frosinone, sostituendo il predecessore. Con una lunga esperienza nel servizio pubblico, il Prefetto Ranieri assume ora il ruolo di rappresentante territoriale dello Stato, con l’obiettivo di garantire l’ordine pubblico e favorire lo sviluppo locale. La sua nomina segna un passo importante per la gestione amministrativa della provincia.
Il nuovo Prefetto di Frosinone, dott. Giuseppe Ranieri, si è insediato oggi (mercoledì 7 gennaio) in sostituzione del Prefetto dott. Ernesto Liguori, destinato ad altro prestigioso incarico.Carriera al Ministero dell’InternoEntrato in carriera nel settembre del 1990, il nuovo Prefetto Ranieri ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
