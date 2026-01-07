Freddo polare fino a ?25 gradi in Italia | ecco dove e quando

Un fronte di aria fredda di origine artica sta interessando l’Italia, causando un calo delle temperature fino a -25°C in alcune zone. Il vortice ciclonico porta con sé maltempo e nevicate che, in alcune aree, raggiungono le pianure. Ecco le regioni interessate e il periodo più a rischio, per comprendere meglio come si evolverà questa fase di freddo intenso.

Un vortice ciclonico di origine artica sta dettando l’agenda meteorologica dell’Italia nei primi giorni del nuovo anno, con maltempo, neve fin quasi in pianura e temperature in calo. La fase più intensa di questa ondata instabile ha coinciso con la giornata dell’Epifania, ma le ripercussioni del sistema depressionario continueranno almeno fino a giovedì, con effetti differenti tra Nord e Sud della Penisola. Vortice ciclonico e maltempo: cosa sta accadendo. Il cuore del maltempo è un vortice di bassa pressione che si è formato sul basso Tirreno, portando piogge diffuse, venti forti e un significativo calo termico. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Freddo polare, fino a ?25 gradi in Italia: ecco dove e quando Leggi anche: Meteo, arriva il freddo vero e ci sarà da tremare: temperature giù fino a 2 gradi, ecco quando Leggi anche: Freddo invernale in arrivo a Roma, temperature giù fino a 2 gradi con il vortice dalla Scandinavia: ecco quando Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Freddo polare, in arrivo neve a bassa quota: ecco dove e quando. Le previsioni meteo della settimana; Freddo polare, fino a -25 in Alto Adige: in arrivo neve a bassa quota. Le previsioni meteo della settimana; Emilia-Romagna, freddo artico e temperature in picchiata a Capodanno e nei primi giorni del 2026: le previsioni meteo; Neve e freddo, la Befana porta il maltempo: ecco dove e per quanto. Freddo polare, fino a -25 in Alto Adige: in arrivo neve a bassa quota. Le previsioni meteo della settimana - Il vortice di bassa pressione che si è sviluppato sul basso Tirreno e sta portando maltempo in questa giornata dell'Epifania, con neve fino in pianura al Nord e nubifragi al Centro ... msn.com

Meteo, la super tempesta tropicale Amy arriva in Italia: freddo polare, temporali e venti fino a 100 km/h. Ecco dove e quando - La fine di settembre e l'inizio di ottobre hanno segnato la fine improvvisa dell'estate e l'inizio di un autunno che tende più ... leggo.it

Freddo polare, nuova ondata: crollo delle temperature e neve a bassa quota, dove e quando - Il vortice di bassa pressione che si è sviluppato sul basso Tirreno e sta portando maltempo in questa giornata dell'Epifania, ... msn.com

Temporali al centro-sud. #Neve anche a bassa quota e freddo polare. Allerta in diverse regioni. Allagamenti a #Roma. #Tevere in piena. Il Tg2 #Venezia per la tradizionale regata dell' #epifania. Al#Tg2Rai ore 13,00 #6gennaio x.com

Tg2. . Temporali al centro-sud. #Neve anche a bassa quota e freddo polare. Allerta in diverse regioni. Allagamenti a #Roma. #Tevere in piena. Il Tg2 #Venezia per la tradizionale regata dell'#epifania. Al#Tg2Rai ore 13,00 #6gennaio - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.