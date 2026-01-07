Freddo minime in ulteriore calo | allerta gialla per ghiaccio

Le temperature minime continuano a ridursi, con gelate diffuse su tutto il territorio toscano. Per questo motivo, la Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta gialla per ghiaccio fino alle 12 di giovedì 8 gennaio. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni delle strade e di adottare le necessarie precauzioni per evitare incidenti o inconvenienti legati al ghiaccio.

Ulteriore calo delle temperature, è Bulgarograsso il paese comasco più gelido; Meteo prossimi giorni - Il freddo artico punta il Centro-Sud, ulteriore calo termico, pioggia e quota neve in discesa.; Befana ghiacciata a Torino: freddo polare sul Piemonte, -4 in città. Il ritorno della galaverna. Mercoledì 7 gennaio possibile picco storico del gelo; Befana gelata sul Piemonte, picco di freddo tra il 6 e l'8 gennaio.

