Freddo minime in ulteriore calo | allerta gialla per ghiaccio

Da firenzetoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le temperature minime continuano a ridursi, con gelate diffuse su tutto il territorio toscano. Per questo motivo, la Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta gialla per ghiaccio fino alle 12 di giovedì 8 gennaio. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni delle strade e di adottare le necessarie precauzioni per evitare incidenti o inconvenienti legati al ghiaccio.

Temperature minime in ulteriore calo con gelate diffuse a tutte le quote. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso l’allerta gialla per ghiaccio in tutta la Toscana fino alle 12 di domani, giovedì 8 gennaio.Attenzione ai contatori dell’acquaConsiderato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

freddo minime in ulteriore calo allerta gialla per ghiaccio

© Firenzetoday.it - Freddo, minime in ulteriore calo: allerta gialla per ghiaccio

Leggi anche: Freddo e gelate in Toscana: allerta gialla per rischio ghiaccio prorogata a giovedì 8

Leggi anche: Allerta ghiaccio nell'Aretino: temperature minime fino a -4 gradi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ulteriore calo delle temperature, è Bulgarograsso il paese comasco più gelido; Meteo prossimi giorni - Il freddo artico punta il Centro-Sud, ulteriore calo termico, pioggia e quota neve in discesa.; Befana ghiacciata a Torino: freddo polare sul Piemonte, -4 in città. Il ritorno della galaverna. Mercoledì 7 gennaio possibile picco storico del gelo; Befana gelata sul Piemonte, picco di freddo tra il 6 e l'8 gennaio.

freddo minime ulteriore caloFreddo, minime in ulteriore calo: allerta gialla per ghiaccio - Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso l’allerta gialla per ghiaccio in tutta la Toscana ... firenzetoday.it

freddo minime ulteriore caloFreddo intenso e rischio gelate: meteo Toscana, allerta ghiaccio prorogata -  La Protezione civile estende l’allerta per giovedì 8 gennaio ... lanazione.it

freddo minime ulteriore caloMinime in calo e gelate, estesa l'allerta ghiaccio - TOSCANA: La sala operativa della protezione civile ha prorogato il bollettino di criticità, con codice giallo, già attivo da oggi su tutta la regione ... toscanamedianews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.