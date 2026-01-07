Freddo minime in ulteriore calo | allerta gialla per ghiaccio
Le temperature minime continuano a ridursi, con gelate diffuse su tutto il territorio toscano. Per questo motivo, la Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta gialla per ghiaccio fino alle 12 di giovedì 8 gennaio. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni delle strade e di adottare le necessarie precauzioni per evitare incidenti o inconvenienti legati al ghiaccio.
Temperature minime in ulteriore calo con gelate diffuse a tutte le quote. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso l’allerta gialla per ghiaccio in tutta la Toscana fino alle 12 di domani, giovedì 8 gennaio.Attenzione ai contatori dell’acquaConsiderato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
