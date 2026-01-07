Freddo intenso in Lombardia | sulle Alpi temperature fino a –22 °C

Nelle ultime ore, la Lombardia ha sperimentato un’intensa ondata di freddo, con temperature che nelle zone alpine hanno raggiunto fino a –22 °C. Questa situazione ha portato a un calo delle temperature rispetto alle medie stagionali, interessando principalmente le aree montane e le zone di Bergamo. È importante monitorare le condizioni climatiche e adottare le opportune precauzioni nelle prossime ore.

Bergamo. Nelle ultime ore la Lombardia è stata interessata da un'ondata di freddo di notevole intensità, con temperature scese ben al di sotto delle medie del periodo. Dalla rete di monitoraggio di Arpa Lombardia spiccano i -22 °C registrati a Livigno (So) – (1850 metri s.l.m.), valori che non venivano raggiunti dal 2019, i -18 °C a Santa Caterina Valfurva (So) – (1730 metri s.l.m.) e i -10 °C a Bormio (So) – (1250 metri s.l.m.). Sulla pianura, nella mattinata del 7 gennaio le temperature sono scese a -5 °C, con punte fino a -8 °C a nord-ovest di Milano. Tra i capoluoghi di provincia si segnalano i -9 °C di Sondrio e i -5 °C di Varese.

