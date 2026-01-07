freddo e neve in europa 800 voli cancellati ad amsterdam emergenza anche in francia e belgio

Le recenti condizioni di freddo intenso e nevicate in Europa hanno causato disagi significativi nei trasporti aerei, con circa 800 voli cancellati presso l'aeroporto di Amsterdam. Situazioni analoghe si sono verificate in Francia e Belgio, evidenziando l'impatto delle avverse condizioni meteorologiche sulle operazioni aeroportuali e sui viaggi.

La neve e il freddo in Europa stanno creando numerosi disagi nei trasporti. Centinaia di voli sono stati cancellati nei principali aeroporti dei Paesi Bassi, Francia e Belgio. Ritardi anche nel trasporto ferroviario e chilometri di ingorghi per le strade. 800 voli cancellati all’aeroporto Schiphol di Amsterdam. A causa delle nevicate e dei forti venti, sono stati cancellati 800 voli all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Lo scalo dei Paesi Bassi ha allestito durante la notte centinaia di letti da campo e ha servito la colazione agli oltre 1000 viaggiatori bloccati, mentre il personale lavorava per liberare la neve dalle piste e sbrinare gli aerei. 🔗 Leggi su Lapresse.it

