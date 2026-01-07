Frattesi spunta il retroscena | il centrocampista doveva partire già un anno fa! La ricostruzione
Un retroscena svela che Frattesi avrebbe potuto trasferirsi al Napoli già un anno fa. Tuttavia, l’Inter bloccò la trattativa, stabilendo una valutazione di circa 40 milioni di euro. La situazione evidenzia le dinamiche di mercato e le decisioni prese dai club in vista di un possibile trasferimento, offrendo una prospettiva più dettagliata su questa operazione che avrebbe potuto cambiare gli equilibri del calciomercato.
Inter News 24 Frattesi, c’è il retroscena: l’italiano poteva partire già un anno fa direzione Napoli ma l’Inter alzò il muro fissando la valutazione a 40 milioni. Il futuro di Davide Frattesi è diventato il tema più caldo del mercato invernale nerazzurro, soprattutto dopo il forfait dell’ultimo minuto per la trasferta di Parma. Sulla delicata situazione del centrocampista è intervenuto Alfredo Pedullà, che nel suo editoriale per Sportitalia ha analizzato le ragioni che stanno spingendo il classe ’99 lontano da Milano e le dinamiche che hanno bloccato la sua cessione nelle scorse sessioni. La gestione del club e il «muro» contro il Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Frattesi Juve Thuram Inter: spunta un retroscena clamoroso. Cosa avrebbero risposto i nerazzurri alla dirigenza bianconera! E il centrocampista ha espresso questo desiderio
Leggi anche: Frattesi Inter, il centrocampista potrebbe partire, la Juventus è in corsa
Juve ossessione Frattesi, Carnevali: Vicino anche quando andò all'Inter. E su Berardi e Muharemovic...; Juventus, la sfuriata di Spalletti accelera il mercato: assalto a Bernabé, l'ultima idea per Frattesi, chi parte; Frattesi via dall’Inter? La mossa del centrocampista che lo avvicina alla Juve | spunta anche la promessa non mantenuta da Chivu!; Frattesi via dall'Inter? La mossa del centrocampista.
Juventus, la sfuriata di Spalletti accelera il mercato: assalto a Bernabé, l'ultima idea per Frattesi, chi parte - Sprint sul mercato: c'è un nuovo piano per arrivare a Frattesi. sport.virgilio.it
Juventus, tentazione Frattesi: il centrocampista dell’Inter torna nel mirino per gennaio - L’inizio della nuova stagione ha spinto la Juventus a riflettere su come rafforzare il proprio centrocampo, reparto che resta centrale nel progetto tecnico di Luciano Spalletti. it.blastingnews.com
Calciomercato, Frattesi-Juventus, la chiusura della trattativa tra i bianconeri e l'Inter passa da... Sassuolo - Rumor - La Juventus punta Davide Frattesi in uscita dall'Inter ma la chiusura della trattativa potrebbe dipendere da una triangolazione tra Torino, Milano e Sassuolo. affaritaliani.it
Inter, per Frattesi spunta anche il Galatasaray https://www.calciostyle.it/calciomercato/inter-per-frattesi-spunta-anche-il-galatasarayfsp_sid=1848783 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook
Colpo di scena per il futuro di #Frattesi all' #Inter Spunta una nuova pretendente oltre #Juve e #Fenerbahce x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.