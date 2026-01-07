Frattesi spunta il retroscena | il centrocampista doveva partire già un anno fa! La ricostruzione

Un retroscena svela che Frattesi avrebbe potuto trasferirsi al Napoli già un anno fa. Tuttavia, l’Inter bloc­cò la trattativa, stabilendo una valutazione di circa 40 milioni di euro. La situazione evidenzia le dinamiche di mercato e le decisioni prese dai club in vista di un possibile trasferimento, offrendo una prospettiva più dettagliata su questa operazione che avrebbe potuto cambiare gli equilibri del calciomercato.

Il futuro di Davide Frattesi è diventato il tema più caldo del mercato invernale nerazzurro, soprattutto dopo il forfait dell'ultimo minuto per la trasferta di Parma. Sulla delicata situazione del centrocampista è intervenuto Alfredo Pedullà, che nel suo editoriale per Sportitalia ha analizzato le ragioni che stanno spingendo il classe '99 lontano da Milano e le dinamiche che hanno bloccato la sua cessione nelle scorse sessioni.

