Frattesi Galatasaray l’Inter fissa il prezzo e le condizioni dell’affare | ecco tutti i dettagli

L’Inter ha stabilito le modalità e il prezzo per la cessione di Frattesi al Galatasaray, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La trattativa si sta definendo con dettagli chiari e precisi, offrendo un quadro completo delle condizioni poste dalla società nerazzurra. Ecco le informazioni principali riguardanti l’accordo e le modalità di trasferimento.

Inter News 24 Frattesi Galatasaray, il Corriere dello Sport svela il prezzo e le condizioni fissate dall'Inter: ecco tutti i dettagli. Il futuro di Davide Frattesi all'Inter è avvolto dal mistero. Il centrocampista non farà parte della spedizione per la sfida di stasera contro il Parma a causa di un affaticamento all'adduttore, comunicato dal giocatore stesso allo staff tecnico. Sebbene non si tratti di un infortunio grave, il forfait arriva in un momento caldissimo sul fronte del mercato, con il Galatasaray che spinge per portarlo in Turchia già in questa sessione invernale. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'interesse del club di Istanbul è concreto ma non si è ancora trasformato in un'offerta ufficiale sul tavolo dei nerazzurri. Frattesi l'Inter fa muro | no al prestito prezzo fissato. Frattesi ai margini dell'Inter: il Galatasaray accelera e mette sul piatto 5 milioni di ingaggio - Davide Frattesi sempre più fuori dal progetto Inter: il Galatasaray pronto a offrirgli 5 milioni di ingaggio. milanosportiva.com Frattesi-Galatasaray, le cifre. L'Inter lo lascia partire a una condizione - Affinché si realizzi, però, manca ancora qualcosa sul tavolo. fcinter1908.it

Frattesi: l'Inter fissa il prezzo a 45 milioni di euro, interesse di Roma e Tottenham - In questo avvio di stagione, Davide Frattesi sta trovando spazio soprattutto a gara in corso e potrebbe decidere di lasciare l'Inter per diventare un titolare altrove. it.blastingnews.com

GdS - #Frattesi affaticato e in attesa del Galatasaray: salta il Parma x.com

L'operazione Frattesi dipende dal Galatasaray: il giocatore è disposto ad accettare, l'Inter 5 mln di prestito e 30 di obbligo di riscatto li accetta. Il club turco ha fatto tante chiacchierate con l'entourage di Frattesi ma ora deve concretizzare l'offerta @SkySport - facebook.com facebook

