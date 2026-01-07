Francia ministro Esteri | La Groenlandia è territorio europeo e lo rimarrà

Il ministro degli Esteri francese ha ribadito che la Groenlandia è un territorio europeo e resterà tale, sottolineando l'importanza del rispetto delle sovranità. La dichiarazione arriva in risposta alle recenti affermazioni e alle minacce del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riguardo alla regione. La posizione ufficiale invita alla calma e al dialogo, mantenendo un approccio pacato in una questione che coinvolge interessi geopolitici e diplomatici.

Il ministro ha esortato alla calma in risposta alle ripetute dichiarazioni e minacce del Presidente statunitense Donald Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

