Francia ministro Esteri | La Groenlandia è territorio europeo e lo rimarrà

Il ministro degli Esteri francese ha ribadito che la Groenlandia è un territorio europeo e resterà tale, sottolineando l'importanza del rispetto delle sovranità. La dichiarazione arriva in risposta alle recenti affermazioni e alle minacce del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riguardo alla regione. La posizione ufficiale invita alla calma e al dialogo, mantenendo un approccio pacato in una questione che coinvolge interessi geopolitici e diplomatici.

Il ministro ha esortato alla calma in risposta alle ripetute dichiarazioni e minacce del Presidente statunitense Donald Trump. Groenlandia, il premier a Trump: Adesso basta, aperti al dialogo ma nel rispetto; Casa Bianca: uso dell'esercito in Groenlandia è «un'opzione». Europa a Trump: l'isola «appartiene al suo popolo»; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico; Groenlandia, Trump «non esclude l'uso dell'esercito». L'Europa: «Giù le mani». Ma Rubio: «Gli Usa vogliono comprare l'isola». Groenlandia, la Francia rassicura sull'ipotesi intervento Usa: "No opzione militare" - Il ministro degli Esteri Barrot parla con Rubio e invita a "non dare troppa importanza a certe voci che si stanno esprimendo" dagli Stati Uniti

Parigi, 'al lavoro con partner su piano se Usa intervengono in Groenlandia' - La Francia sta lavorando con i suoi partner a un piano su come reagire qualora gli Stati Uniti dovessero dare seguito ... msn.com

Groenlandia: "Francia e UE pronti a reagire alle intimidazioni USA" - La Francia e i partner europei si stanno preparando a forme di "ritorsione" contro ogni forma di intimidazione da parte degli Stati Uniti. msn.com

