Francia forte nevicata a Parigi | strade bloccate e voli cancellati
Una intensa nevicata ha interessato Parigi, provocando disagi nei trasporti e l'annullamento di numerosi voli negli aeroporti della città. Le autorità suggeriscono di limitare gli spostamenti, mentre le strade sono state temporaneamente bloccate. La situazione richiede attenzione e cautela per chi si trova in zona.
Una forte nevicata ha imbiancato Parigi e causato gravi disagi nei trasporti. Centinaia di voli sono stati cancellati nei due aeroporti della capitale francese mentre le autorità consigliano alla popolazione di evitare spostamenti. Il servizio meteorologico nazionale francese, Meteo France, ha dichiarato che gran parte della Francia settentrionale e occidentale, compresa la regione di Parigi, era in allerta per neve e ghiaccio nero. Ai camion e agli scuolabus è stato vietato l’uso delle strade e mercoledì mattina il traffico degli autobus è stato sospeso a Parigi. La compagnia ferroviaria francese SNCF ha avvertito i passeggeri di possibili interruzioni e ritardi dovuti alle condizioni meteorologiche, affermando che “la neve sui binari ci costringe a limitare la velocità dei treni e a cancellare o modificare il traffico”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
