francesco levato da catanzaro alla conquista del mondo con la sua chitarra

Francesco Levato, nato a Catanzaro nel 2001, è un giovane chitarrista calabrese che si sta affermando nel panorama musicale. Con uno stile autentico e una tecnica raffinata, ha iniziato il suo percorso musicale in Calabria, puntando a portare la sua musica oltre i confini locali. La sua passione per la chitarra lo spinge a continuare a evolversi, rappresentando una promettente voce emergente nel mondo della musica.

COSENZA – Il chitarrista calabrese Francesco Levato  è un giovane talento dello strumento. Nasce a Catanzaro nel 2001. Dopo aver frequentato il Liceo musicale “G.V. Gravina” di Crotone, viene ammesso ai corsi di alta formazione dell’Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, dove perfeziona i suoi studi con i docenti del dipartimento di chitarra come Giovanni Puddu, Arturo Tallini e Matteo Mela. Ha ottenuto il Diploma di merito frequentando i corsi di perfezionamento estivi nella classe del M° Giovanni Puddu presso l’Accademia Chigiana di Siena, dove ha debuttato come solista presso il Salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

