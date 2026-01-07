Frana improvvisa maltempo shock in Italia | un’intera zona resta isolata

Una frana improvvisa causata dal maltempo ha isolato una vasta area della Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno. La notte scorsa, a Maiori, in località Salicerchie, si è verificato un distacco di terreno che ha interrotto le vie di comunicazione, creando una situazione di emergenza e disagio per residenti e lavoratori locali. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre le operazioni di messa in sicurezza sono in corso.

La Costiera Amalfitana è spezzata in due a causa di una frana verificatasi nella serata di ieri a Maiori, in località Salicerchie, in provincia di Salerno. Il cedimento ha interessato uno dei tratti più delicati della viabilità costiera, provocando gravi disagi alla circolazione e ai collegamenti tra i comuni. A causare la frana sono state le abbondanti piogge cadute nelle ultime ore, che hanno provocato il distacco di grossi massi dalla parete rocciosa di un muro perimetrale appartenente a una proprietà privata. Il materiale roccioso è finito sulla carreggiata, rendendo impossibile il transito in sicurezza.

