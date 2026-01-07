Frana di via Faentina | da dove passare Le strade possibili tra Firenze e il Mugello

A causa della frana di via Faentina avvenuta il 7 gennaio 2026, alcune strade tra Firenze e il Mugello sono temporaneamente chiuse. Per garantire la mobilità, si rende necessario adottare percorsi alternativi. In questa guida, vengono illustrati i percorsi disponibili e le alternative praticabili per raggiungere le destinazioni interessate, aiutando residenti e viaggiatori a pianificare gli spostamenti in modo sicuro ed efficace.

Firenze, 7 gennaio 2026 – La frana di via Faentina, con il blocco della strada proprio nella mattina del 7 gennaio, alla ripresa di scuole e di molte attività private impone una sedie di percorsi alternativi. La strada infatti resta bloccata nei due sensi di marcia. Cosa che impone una serie di deviazioni. La frana, con un masso che ha sfiorato una casa e alcune persone evacuate, è a Pian del Mugnone. La strada è stata chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto compreso tra via Salviati e via della Polveriera. La Città Metropolitana raccomanda agli autisti che vengono dal Mugello o vi si recano di utilizzare la via Bolognese.

