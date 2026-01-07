Fra poco scade la carta d’identità cartacea | ecco come sostituirla

A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità in formato cartaceo perderanno validità, in conformità alle nuove normative europee sulla sicurezza. È importante conoscere le modalità per sostituirle e garantirsi un documento valido e aggiornato. In questa guida, troverai tutte le informazioni necessarie per affrontare questa transizione in modo semplice e senza inconvenienti.

Il 3 agosto 2026 le carte d’identità in formato cartaceo non saranno più valide, perché non più corrispondenti ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dall’Ue. Vale anche per quelle già rilasciate o in corso di rilascio. È quindi necessario fare la Cie, cioè la carta di identità elettronica. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

