Stasera su Real Time alle 21.30 debutta “Matrimonio a Prima Vista Italia 2026”, con due episodi in prima visione. Tra le coppie formate dagli esperti, quella tra la logopedista Linda e l’operaio Andrea T. appare la più promettente. La trasmissione segue il percorso di persone che si incontrano e si confrontano per costruire un rapporto, offrendo uno sguardo autentico sulle dinamiche delle nuove unioni.

Matrimonio a prima vista Italia 2026 debutta stasera in chiaro su Real Time alle 21.30 con la prima puntata, composta da due episodi. Come da rituale, sei single si incontrano per la prima volta davanti all'altare e le tre coppie protagoniste di questa stagione sono formate da: Marina e Federico, Irene e Andrea D., Linda e Andrea T..

© Iodonna.it - Fra le tre coppie messe insieme dagli esperti il match più riuscito sembra quello fra la logopedista Linda e l'operaio Andrea T.

Varietà e talent, risate e reality: i programmi in arrivo nel 2026; Matrimonio a Prima Vista, ecco le tre coppie della sedicesima edizione.

