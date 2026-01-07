FOTO Battipaglia gogna social per gli incivili dei rifiuti

A Battipaglia, la sindaca Cecilia Francese ha condiviso su Facebook alcune immagini che documentano comportamenti incivili nella gestione dei rifiuti. La scelta di pubblicare queste foto mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza della corretta raccolta differenziata e a contrastare comportamenti dannosi per l’ambiente e il decoro urbano. Un atto di trasparenza volto a promuovere responsabilità civica tra i cittadini.

Anche attraverso il suo profilo Facebook, la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese ha deciso di denunciare, con delle foto, gli incivili della raccolta differenziata. Una serie di scarpe che immortalano quanto registrato dalle telecamere dei videosorveglianza installate sul territorio. Attraverso queste immagini la polizia municipale di Battipaglia è riuscita ad individuare ed delle varie sanzioni nei confronti di Una serie di soggetti responsabili di aver abbandonato rifiuti per strada. Una condotta scellerata, contraria ai più elementari principi della civiltà umana che, tuttavia, non è rimasta impunita- ha ribadito la prima cittadina- Difatti, tutti i trasgressori sono stati identificati e sanzionati come per legge".

