Forze Usa sequestrano la petroliera russa Marinera nel mare d' Irlanda | È sotto la nostra custodia Ira di Mosca che invia navi

Le forze statunitensi hanno sequestrato la petroliera russa Marinera nel Mare d'Irlanda, dichiarando che l'imbarcazione è ora sotto la loro custodia. La notizia ha provocato reazioni da parte di Mosca, che ha risposto inviando navi nel territorio interessato. L'episodio si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra Stati Uniti e Russia, evidenziando le implicazioni geopolitiche di questa azione.

Forze militari degli Stati Uniti stanno procedendo al sequestro di una petroliera legata alla Russia, la Marinera.

Dopo la crisi in Venezuela, alta tensione Usa-Russia: Trump tenta il sequestro di una petroliera. Ira di Mosca che schiera la sua Marina per scortarla - Gli Stati Uniti la inseguono da settimane dopo che ha tentato di eludere un blocco parziale attorno al Venezuela ... affaritaliani.it

Gli Usa tentano il sequestro di una petroliera russa: «In corso operazione militare». La nave 'Bella 1' inseguita per settimane - Gli Stati Uniti stanno tentando di sequestrare una petroliera collegata a Venezuela e Russia dopo oltre due settimane di inseguimento nell’Atlantico. msn.com

