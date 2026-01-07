Fortnite Epic prepara la prima sorpresa del 2026 | in arrivo il crossover più atteso
Epic Games annuncia la prima novità del 2026 per Fortnite, un atteso crossover con una delle serie più popolari e riconoscibili. Questa collaborazione promette di portare nuove sfide e contenuti ai giocatori, segnando l’inizio di un anno ricco di novità per il titolo. Restate aggiornati per scoprire tutti i dettagli e le opportunità che questa sorpresa offrirà alla community.
La prima sorpresa del 2026 per gli utenti di Fortnite sarà un crossover atteso da tempo con una delle serie più irriverenti e amate al mondo: preparatevi a settimane di “Chaos”. Ogni anno si fa un gran rumore riguardo le nuove uscite, il successo di questa o quella IP, si celebrano giustamente i giochi che hanno avuto il maggiore impatto nel corso dell’anno, ma c’è una costante che tende ad essere ignorata probabilmente poiché data come fatto assodato, ossia che i titoli più giocati rimangono quasi sempre gli stessi. Una dimostrazione lampante di ciò che stiamo dicendo emerge dai dati offerti da Mat Piscatella di Circana riguardo i titoli più giocati dagli utenti nel corso del 2025 su Xbox e Playstation. 🔗 Leggi su Esports247.it
