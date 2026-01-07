Formazioni ufficiali Torino Udinese | le scelte di Baroni e Runjai? per il match

Ecco le formazioni ufficiali di Torino e Udinese, con le scelte di mister Marco Baroni e Kosta Runjai?. In vista del match di Serie A, Torino con 23 punti e Udinese con 22 punti si preparano a scendere in campo. Di seguito le probabili formazioni e i titolari che scenderanno in campo per questa importante sfida di campionato.

Probabili formazioni Torino-Udinese: il verdetto su Casadei e Zapata, Solet titolare - Le possibili scelte di Baroni e Runjaic per il match della 19^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

LE FORMAZIONI UFFICIALI https://shorturl.at/xMZMA - facebook.com facebook

Napoli-Verona, le formazioni ufficiali #SkySport #SkySerieA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.