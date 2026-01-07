Formazioni ufficiali Bologna Atalanta | le scelte di Italiano e Palladino

Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Atalanta, scelte da Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino per il 19° turno di Serie A 2025/26. La partita si disputerà allo stadio “Renato Dall’Ara” e segna la conclusione del girone d’andata, offrendo un'analisi delle scelte tattiche di entrambe le squadre prima del fischio d’inizio.

Bologna-Atalanta, le probabili formazioni: Odgaard, Pasalic, Dallinga, Samardzic e...; Serie A, le formazioni ufficiali di Bologna-Atalanta e Napoli-Verona; Serie A. Oggi alle 18.30 Bologna-Atalanta e Napoli-Verona - Napoli-Verona, cronaca testuale; Bologna-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.

Bologna-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte in mediana e in attacco - Italiano ha bisogno di leadership, così torna titolare Freuler a centrocampo al fianco di Ferguson, mentre dietro rifiata Lucumi, giocano Heggem e Vitik, con Zortea e Miranda terzini. tuttobolognaweb.it

Atalanta, contro il Bologna mancherà Scamacca: forfait per un problema muscolare - Indisponibili: Kossounou e Lookman (Coppa d’Africa), Scamacca (problema al flessore – da valutare), Kolasinac (infortunio al ginocchio – da valutare), Bellanova (lesione al bicipite femorale – rientro ... bergamonews.it

