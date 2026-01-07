Forlì settimana calda fra mercato e derby Un rinforzo per la difesa | Palomba dall’Entella

Forlì vive una settimana intensa tra il mercato e il derby. La squadra ha rafforzato la difesa con l’arrivo di Palomba dall’Entella, mentre si prepara al grande appuntamento contro Ravenna. Nonostante le condizioni climatiche avverse, l’ambizione e l’impegno sono al centro delle attività della società, che continua a lavorare per consolidare la propria posizione in campionato e prepararsi al meglio per le sfide imminenti.

Nonostante la neve e il gelo, è una settimana caldissima quella del Forlì sia sul fronte mercato che su quello sportivo, visto il derbyssimo sabato a Ravenna. Per quanto riguarda il primo capitolo, ecco finlmente un nuovo innesto per la rosa biancorossa. Ieri, infatti, la società di viale Roma ha ufficializzato l'arrivo nello spogliatoio del Morgagni del difensore centrale Luigi Palomba, nato a Padova il 17 marzo 2003. Italo-cubano (caraibica la madre), alto 1,88, Palomba sbarca in Romagna in prestito, sino al termine della stagione, dalla Virtus Entella, attualmente al terz'ultimo posto in serie B con 16 punti.

