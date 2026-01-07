Forlì non riesce a trovare la quadra Senza Allen precipitate le percentuali da tre

Forlì sta attraversando un periodo difficile, con le percentuali da tre punti in drastico calo. La Pallacanestro 2.015 affronta diverse sfide, ma uno dei problemi principali riguarda la mancanza di Allen, che ha inciso significativamente sulle prestazioni della squadra nelle ultime settimane.

Il momento nero della Pallacanestro 2.015 è frutto di varie problematiche di diversa natura. C’è però un fattore in particolare che sta caratterizzando, in negativo, le ultime settimane. Vale a dire la pericolosità nella metà campo offensiva, con un particolare ‘focus’ nella precisione al tiro dalla lunga distanza. Forlì non è continua nell’arco dei 40’ di gioco e la seconda parte di gara contro la Juvi Cremona ne è stata soltanto l’ennesima replica. Inoltre, nelle ultime quattro sconfitte consecutive – dunque dalla separazione con Kadeem Allen – le percentuali da 3 sono letteralmente crollate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sconfitta dolorosa per l’Unieuro Forlì che non riesce ad avere la meglio in casa contro Cremona. A nulla servono 4 uomini in doppia cifra per i biancorossi, che si spengono nell’ultimo quarto, aperto sul 60 pari. Pesante l’assenza di Harper - facebook.com facebook