Fori proiettile in sede Cgil Primavalle

Le autorità stanno conducendo indagini relative all’episodio di fori proiettile presso la sede della Cgil di Primavalle, nel quartiere Nord-Ovest di Roma. La Digos sta raccogliendo elementi per chiarire quanto accaduto, nel rispetto delle procedure investigative. Restano al momento in corso approfondimenti per comprendere le motivazioni e le eventuali responsabilità legate all’evento.

19.18 Sono in corso indagini della Digos per fare luce su quanto avvenuto alla sede della Cgil di Primavalle, nel quadrante Nord-Ovest di Roma. Nel luogo, in mattinata,sono stati scoperti cinque fori di proiettile. "Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande" ha denunciato il sindacato. Gli agenti della polizia, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto anche due ogive. Il gesto è considerato fatto gravissimo ed inquietante dalle forze politiche. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Roma, Cgil: “Cinque fori di proiettile contro la sede di Primavalle” Leggi anche: La denuncia della Cgil: «Cinque fori di proiettile nella sede di Primavalle» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cgil, nella sede di Primavalle a Roma 5 fori di proiettile. Colpi contro la sede della Cgil di Primavalle. La Digos indaga su 5 fori di proiettile in serrande e vetrate dei locali - Per questo non ci lasceremo intimidire da questo gravissimo atto, sulle cui responsabilità chiediamo veng ... quotidiano.net

Roma, fori di proiettile nella sede Cgil Primavalle. Aggrediti militanti di Gioventù nazionale - Cinque fori di proiettile, uno per ciascuna vetrata e serranda, scoperti il 7 gennaio alla riapertura della sede della Cgil nel quartiere Primavalle, a Roma. italiaoggi.it

La denuncia della Cgil: «Cinque fori di proiettile nella sede di Primavalle» - La denuncia della Cgil: «Cinque fori di proiettile nella sede di Primavalle». msn.com

La Cgil: "Nella sede di Primavalle a Roma 5 fori di proiettile". Sindacato di Roma e Lazio: 'Sporta una denuncia' #ANSA - facebook.com facebook

