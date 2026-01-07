Fori proiettile in sede Cgil Primavalle

Le autorità stanno conducendo indagini relative all’episodio di fori proiettile presso la sede della Cgil di Primavalle, nel quartiere Nord-Ovest di Roma. La Digos sta raccogliendo elementi per chiarire quanto accaduto, nel rispetto delle procedure investigative. Restano al momento in corso approfondimenti per comprendere le motivazioni e le eventuali responsabilità legate all’evento.

19.18 Sono in corso indagini della Digos per fare luce su quanto avvenuto alla sede della Cgil di Primavalle, nel quadrante Nord-Ovest di Roma. Nel luogo, in mattinata,sono stati scoperti cinque fori di proiettile. "Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande" ha denunciato il sindacato. Gli agenti della polizia, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto anche due ogive. Il gesto è considerato fatto gravissimo ed inquietante dalle forze politiche. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

