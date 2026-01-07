Fori di proiettile sulla serranda della Cgil nel Bronx di Primavalle | i precedenti criminali nella zona

Nella zona di Primavalle, a Roma, si sono verificati recentemente atti di vandalismo presso la sede della Cgil, con cinque fori di proiettile sulla serranda. La Digos sta conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’incidente e valutare eventuali collegamenti con precedenti situazioni criminali nella zona. Questo episodio si inserisce in un contesto di tensione e di attenzione sulla sicurezza degli spazi pubblici e delle istituzioni.

Sono in corso indagini della Digos per far luce su quanto avvenuto alla sede della Cgil di Primavalle a Roma dove stamattina sono stati scoperti 5 fori di proiettile. La polizia ha trovato due ogive. Non è dato sapere quando i cinque colpi di pistola siano stati sparati, se nel periodo del Capodanno o se in una data più recente. Il dato certo è che la sede della Cgil sorge nel cuore di Primavalle, tra le case Ater. A poche centinaia di metri in linea d’aria, in v ia Paolo Emilio Sfondrati, il 24 novembre scorso una bomba carta è esplosa nell’androne di un palazzo. A luglio 2025, un’altra esplosione ha devastato l’ingresso di una palazzina a via Calgagnini, non troppo lontano da via Michele Bonelli, dove ha sede la Cgil Primavalle. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fori di proiettile sulla serranda della Cgil nel “Bronx” di Primavalle: i precedenti criminali nella zona Leggi anche: La denuncia della Cgil: «Cinque fori di proiettile nella sede di Primavalle» Leggi anche: Roma, fori di proiettile nella sede Cgil di Primavalle: indaga la Digos Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Colpi contro la sede della Cgil di Primavalle. La Digos indaga su 5 fori di proiettile in serrande e vetrate dei locali - Per questo non ci lasceremo intimidire da questo gravissimo atto, sulle cui responsabilità chiediamo veng ... quotidiano.net

