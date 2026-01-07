Fori di proiettile in una sede della Cgil a Roma | Uno per ogni vetrata atto gravissimo

Questa mattina, durante la riapertura della sede della Cgil a Primavalle, Roma, sono stati trovati cinque fori di proiettile, uno per ogni vetrata. Un episodio di grave natura che sottolinea la necessità di rafforzare la sicurezza degli spazi pubblici e di tutelare il diritto di espressione e associazione. La questura sta già indagando per accertare i responsabili e le circostanze dell’accaduto.

