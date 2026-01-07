Oggi, mercoledì 7 gennaio, torna in streaming la replica di Forbidden Fruit 2, la soap turca disponibile su Video Mediaset. In questa puntata, Alihan e Zeynep decidono di prendersi una pausa dalla luna di miele per vivere un momento di tranquillità a casa, interrotta però dalle visite indesiderate di Zerrin e Asuman. Un episodio che prosegue le dinamiche tra i protagonisti, offrendoci nuovi sviluppi della trama.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 7 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Alihan e Zeynep decidono di rimandare la luna di miele e godersi un po’ la casa, ma la quiete dei novelli sposi viene interrotta dalle presenze ingombranti di Zerrin e Asuman. Ender è preoccupata che Yildiz abbia scoperto la verità sul suo passato con Kaya, ma l’uomo le assicura di non averne mai parlato con nessuno. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 126 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 7 gennaio in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 2 gennaio in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 3 gennaio in streaming | Video Mediaset

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Forbidden fruit 2, replica puntata del 2 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 3 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2 replica puntata del 31 dicembre in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 28 dicembre in streaming | Video Mediaset.

Forbidden fruit 2, replica puntata del 5 gennaio in streaming | Video Mediaset0 - Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it