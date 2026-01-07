Fondo sociale europeo la Regione supera l' obiettivo intermedio di spesa | Rimodulazione risorse verso sfide emergenti

La Regione Siciliana ha superato l’obiettivo intermedio di spesa del Fondo Sociale Europeo al 31 dicembre 2025, attestandosi oltre le previsioni del Programma operativo FSE+. Questa rimodulazione delle risorse permette di affrontare con maggiore efficacia le sfide emergenti, garantendo uno sviluppo più equilibrato e sostenibile del territorio.

La Regione Siciliana ha raggiunto e superato l’obiettivo di spesa al 31 dicembre 2025 del Programma operativo Fse+. In seguito alla riprogrammazione approvata dalla Commissione europea lo scorso novembre e all’attestazione dell’Autorità di certificazione, infatti, alla fine dello scorso anno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

