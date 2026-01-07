Fondazione Gerardino Romano al via il nuovo ciclo de I Mercoledì Culturali

Da fremondoweb.com 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Gerardino Romano di Telese Terme annuncia l'inizio del nuovo ciclo di incontri

Comunicato Stampa Il 14 gennaio la presentazione del libro “Generazione inAttesa” con gli autori Meccariello e Orlando, tra letture, dialoghi e approfondimenti culturali Al via il nuovo ciclo de I Mercoledì Culturali 2026 della Fondazione Gerardino Romano di Telese Terme. . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

fondazione gerardino romano al via il nuovo ciclo de i mercoled236 culturali

© Fremondoweb.com - Fondazione Gerardino Romano, al via il nuovo ciclo de “I Mercoledì Culturali”

Leggi anche: Fondazione Gerardino Romano, mercoledì atteso il magistrato Paolo Itri

Leggi anche: Telese, la Fondazione Gerardino Romano ospiterà il magistrato Paolo Itri

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Accadde oggi: 30 dicembre, la morte di Rita Levi Montalcini.

fondazione gerardino romano viaPresentazione del libro “Generazione inAttesa” - Al via il nuovo ciclo de I Mercoledì Culturali 2026 della Fondazione Gerardino Romano di Telese Terme (BN). vivitelese.it

Telese, Fondazione Gerardino Romano ospita incontro sulla psicologica contemporanea - Romano 15, Telese Terme, ospita l’incontro dal titolo: “La cura psichica individuale: ... ilmattino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.