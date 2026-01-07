Fondazione Gerardino Romano al via il nuovo ciclo de I Mercoledì Culturali
La Fondazione Gerardino Romano di Telese Terme annuncia l'inizio del nuovo ciclo di incontri
Comunicato Stampa Il 14 gennaio la presentazione del libro “Generazione inAttesa” con gli autori Meccariello e Orlando, tra letture, dialoghi e approfondimenti culturali Al via il nuovo ciclo de I Mercoledì Culturali 2026 della Fondazione Gerardino Romano di Telese Terme. . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
