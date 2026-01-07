Fondazione comunale ferma al palo e i privati organizzano il 250° anniversario di San Leucio

La Fondazione San Leucio è attualmente inattiva, sollevando interrogativi sulla sua situazione e sul suo futuro. Pasquale Napoletano, ex capogruppo di Fratelli d’Italia, ha chiesto chiarimenti ai commissari incaricati di fare luce sullo stato dell’organismo comunale. Nel frattempo, privati cittadini organizzano il 250° anniversario di San Leucio, in assenza di un intervento ufficiale della Fondazione.

Qual è lo stato dell'arte della Fondazione San Leucio? E' questo l'interrogativo che l'ex capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, Pasquale Napoletano, rivolge ai commissari ai quali chiede di fare chiarezza sull'organismo comunale.La fondazione, infatti, dopo un iter di circa 7.

