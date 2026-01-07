Fondazione Bentegodi nuova convoncazione nella nazionale giovanile di tuffi per Prutean e Manfrin

La Fondazione Bentegodi si congratula con Daniel Prutean e Benedetta Manfrin, atleti della sezione tuffi, per la recente convocazione nella nazionale giovanile. Entrambi, campioni italiani esordienti, rappresentano con orgoglio i valori e l'impegno della nostra realtà. Questa convocazione testimonia il percorso di crescita e dedizione dei giovani talenti, confermando l'importanza del lavoro svolto e l’attenzione verso le future promesse dello sport italiano.

Un'altra grandissima soddisfazione in casa Bentegodi, nello specifico dalla sezione tuffi per l'ennesima convocazione per le piccole stelle Daniel Prutean e Benedetta Manfrin, entrambi campioni italiani esordienti, in nazionale giovanile.Questa volta il ritiro era dedicato alle categorie ragazzi.

