Foggia scossa dalla tragica morte di Simone | nel 2024 aveva salvato una donna donandole il midollo osseo
Foggia si trova a dover affrontare il dolore per la perdita di Simone Raucea, morto il 6 gennaio a 25 anni dopo un investimento in via Scillitani. Nel 2024 aveva donato il midollo osseo per salvare una donna, gesto che testimonia il suo spirito di solidarietà. La tragica scomparsa ha suscitato grande commozione nella comunità, che ricorda con affetto il giovane e il suo impegno.
La città di Foggia è profondamente scossa dalla tragedia avvenuta nella serata di ieri, martedì 6 gennaio, in via Scillitani, dove un 25enne, Simone Raucea, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali nei pressi della villa comunale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
La morte di Simone sconvolge Foggia, Admo Puglia: "Era un donatore, vivrà nei valori che ha testimoniato" - Il cordoglio dell'Associazione Donatori di Midollo Osseo: “In questi mesi, Simone è stato una presenza preziosa: serio, disponibile, generoso. foggiatoday.it
