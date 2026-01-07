Foggia scossa dalla tragica morte di Simone | nel 2024 aveva salvato una donna donandole il midollo osseo

Foggia si trova a dover affrontare il dolore per la perdita di Simone Raucea, morto il 6 gennaio a 25 anni dopo un investimento in via Scillitani. Nel 2024 aveva donato il midollo osseo per salvare una donna, gesto che testimonia il suo spirito di solidarietà. La tragica scomparsa ha suscitato grande commozione nella comunità, che ricorda con affetto il giovane e il suo impegno.

Un terremoto di magnitudo 2.6 ha segnato la prima scossa del nuovo anno nel Foggiano, lungo la costa garganica #terremoto #gargano #sannicandrogarganico - facebook.com facebook

Mappe effetti #terremoto zona #Costa #Garganica ( #Foggia) del 26-12-2025 05:09:37 ML: 2.8 x.com

