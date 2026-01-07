Fisica quantistica Francesca Ferlaino nominata ?Scienziata austriaca dell' anno?

Francesca Ferlaino, fisica italiana specializzata in fisica quantistica, è stata recentemente riconosciuta come «Scienziata austriaca dell’anno» dall’Associazione austriaca dei Giornalisti scientifici. Questo riconoscimento evidenzia il suo contributo nel campo della ricerca e la sua presenza internazionale nel panorama scientifico. La nomina sottolinea l’importanza del lavoro di Ferlaino e il valore della collaborazione tra Italia e Austria nel settore della scienza.

