Fisica quantistica Francesca Ferlaino nominata ?Scienziata austriaca dell' anno?
Francesca Ferlaino, fisica italiana specializzata in fisica quantistica, è stata recentemente riconosciuta come «Scienziata austriaca dell’anno» dall’Associazione austriaca dei Giornalisti scientifici. Questo riconoscimento evidenzia il suo contributo nel campo della ricerca e la sua presenza internazionale nel panorama scientifico. La nomina sottolinea l’importanza del lavoro di Ferlaino e il valore della collaborazione tra Italia e Austria nel settore della scienza.
