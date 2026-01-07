Fisco meno pesante pressione in calo al 40%

Nel terzo trimestre 2025, la pressione fiscale in Italia è diminuita al 40%, secondo l’analisi dell’Istat nel rapporto ‘Conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società’. Questa riduzione indica un alleggerimento del carico fiscale per cittadini e imprese, contribuendo a un contesto economico più equilibrato e sostenibile.

Fisco meno pesante, la pressione del fisco è in calo al 40% nel terzo trimestre 2025. Lo rileva l'Istat nell'analisi 'Conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società', relativa al terzo trimestre 2025. Il dato – viene spiegato – è in calo di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. DeficitPil al 3,4%. Sempre nel terzo trimestre 2025 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al -3,4% (-2,3% nello stesso trimestre del 2024). Il saldo primario delle stesse amministrazioni pubbliche (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato positivo con un' incidenza sul Pil dello 0,4% (1,6% nel terzo trimestre del 2024).

