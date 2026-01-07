Firenze ondata di gelo | Publiacqua raccomanda di proteggere i contatori Soprattutto per le temperature della notte

A causa delle basse temperature registrate a Firenze e in tutta la Toscana, Publiacqua invita alla massima attenzione nella protezione dei contatori dell'acqua. Le temperature notturne particolarmente rigide possono causare danni agli impianti, rendendo importante adottare misure preventive. È consigliabile verificare che i contatori siano adeguatamente isolati per evitare inconvenienti e garantire il corretto funzionamento del servizio.

L'ondata di gelo che si è abbattuta sulla Toscana, ma in particolare anche su Firenze, mette a rischio gli impianti. In particolare i contatori dell'acqua. Per questo Publiacqua ha diffuso un comunicato nel quale scrive: "Considerato l'abbassamento delle temperature, soprattutto notturne, previsto per le prossime ore e giorni, in particolar modo nelle zone collinari e appenniniche per le Province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, Publiacqua ricorda e raccomanda a tutti gli utenti di provvedere a proteggere il proprio contatore dell'acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per evitarne la rottura a causa del gelo"

