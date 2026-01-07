La Fiorentina si prepara a definire le proprie strategie di mercato, con Viti e Richardson in partenza e l’obiettivo di rafforzare la rosa con Brescianini. Nel frattempo, si attende l’annuncio ufficiale di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo, segnando un importante passo avanti per la società. La finestra invernale resta un momento chiave per le scelte che influenzeranno la stagione dei viola.

Mentre si attende l’ufficializzazione di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo, la Fiorentina resta estremamente attiva sul fronte del calciomercato invernale. L’ex dirigente della Juventus sta incontrando più difficoltà del previsto nel liberarsi dal contratto che lo lega al Tottenham, ma. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Fiorentina, le ultime dal mercato: Viti e Richardson in partenza, in entrata si punta Brescianini

Leggi anche: Bernabè Juve, il centrocampista del Parma si allontana: ecco cos’è successo. Le ultime sul mercato in entrata

Leggi anche: Mercato Sampdoria, pazza idea per gennaio? Si punta all’acquisto di quel giocatore dello Spezia: le ultime

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calciomercato 2026, le news e tutte le trattative di martedì 6 gennaio; Fiorentina: Viti non convocato per la Lazio per motivi di mercato; Mercato: scambio col Bologna? Martinelli e Viti via e.. Fortini?; Le altre trattative di mercato.

Fiorentina, le ultime dal mercato: Viti e Richardson in partenza, in entrata si punta Brescianini - Per il giovane portiere è stata scelta la strada del prestito, con l’obiettivo di permettergli di accumulare esperienza. firenzetoday.it