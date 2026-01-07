Fiorentina le ultime dal mercato | Viti e Richardson in partenza in entrata si punta Brescianini
La Fiorentina si prepara a definire le proprie strategie di mercato, con Viti e Richardson in partenza e l’obiettivo di rafforzare la rosa con Brescianini. Nel frattempo, si attende l’annuncio ufficiale di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo, segnando un importante passo avanti per la società. La finestra invernale resta un momento chiave per le scelte che influenzeranno la stagione dei viola.
Mentre si attende l’ufficializzazione di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo, la Fiorentina resta estremamente attiva sul fronte del calciomercato invernale. L’ex dirigente della Juventus sta incontrando più difficoltà del previsto nel liberarsi dal contratto che lo lega al Tottenham, ma. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
