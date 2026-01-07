fiocchi di neve a bassa quota la provincia pistoiese si tinge di bianco

Nella provincia di Pistoia, la neve ha raggiunto anche le zone a bassa quota, ricoprendo il paesaggio di un sottile strato bianco. La montagna pistoiese si presenta così, con un’atmosfera tranquilla e suggestiva, che invita alla scoperta di un territorio immerso in un’atmosfera invernale. Un fenomeno che, sebbene temporaneo, rinnova il fascino di questa parte della Toscana.

Pistoia, 7 gennaio 2026 – La montagna pistoiese ieri si è risvegliata sotto una coltre bianca, tanto bella quanto leggera. Neve anche a bassa quota, nelle frazioni collinari, non solo sui versanti appenninici ma anche nei rilievi della piana pistoiese e in Valdinievole. Neve che, inevitabilmente, ha dato origine a qualche fisiologico disagio. Il groviglio di auto più consistente si è determinato sul Passo dell’Oppio a causa della tradizionale mancanza di gomme da neve, catene e capacità di guidare su strade innevate. La questione si è però risolta grazie all’intervento dei carabinieri. Diversa la situazione a Orsigna, forse la località dove caduta più neve e la spalatrice è arrivata a mezzogiorno, sollevando più di una protesta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

