Finita la ' vacanza extra' per la neve | Giovedì tutti in aula plessi sicuri e accessibili
Dopo un giorno di vacanza supplementare causato dalla neve, le scuole riaprono giovedì. Tutti gli studenti sono chiamati a tornare in aula, con i plessi che garantiscono sicurezza e accessibilità. La ripresa delle attività scolastiche avviene nel rispetto delle normative, assicurando un ambiente adeguato per l’apprendimento.
Si torna ufficialmente sui banchi di scuola dopo un giorno extra di vacanza dopo la pausa natalizia a causa della nevicata che ieri ha imbiancato tutto il territorio. L'assessora alle politiche educative Paola Casara fa sapere della riapertura regolare di tutte le scuole di ogni ordine e grado. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
