Fine dell’hype | perché i brand abbandonano le collaborazioni streetwear?

Negli ultimi tempi, molte aziende del settore moda hanno deciso di interrompere le collaborazioni con il mondo streetwear. Questa scelta deriva da una volontà di rinnovare l’identità del brand e di puntare su strategie più mirate e durature. Il trend segnala un cambiamento nel mercato, dove la ricerca di autenticità e qualità prevale sull’effimero clamore delle collaborazioni temporanee.

Il silenzio torna a regnare tra i marmi delle boutique ed il frastuono dei drop programmati svanisce, lasciando spazio ad una nuova e consapevole rarefazione. Il 2026 si apre con un verdetto inappellabile che scuote le fondamenta del marketing della moda per cui l'estetica dell' hype tramonta ufficialmente. Il settore aveva infatti vissuto uno stato di eccitazione perenne, alimentato da una bulimia di lanci dei brand che vedeva i confini tra passerelle e marciapiedi farsi sempre più labili. Oggi, quella frenesia appare come eco lontana, sostituita da una ricerca di purezza che ripudia l'eccesso e la contaminazione forzata tra mondi distanti.

