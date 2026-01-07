Filippo Palombini dirigerà le Risorse Umane di Mondo Convenienza

Filippo Palombini è stato nominato direttore delle Risorse Umane di Mondo Convenienza, uno dei principali gruppi nel settore dell’arredamento. Con questa nomina, l’azienda rafforza la propria struttura organizzativa e l’attenzione alle risorse umane, puntando a un miglioramento continuo delle politiche di gestione del personale e dello sviluppo interno. La sua esperienza contribuirà a sostenere la crescita e l’efficienza dell’organizzazione.

Filippo Palombini entra in Mondo Convenienza, uno dei principali gruppi del settore dell'arredamento, come direttore delle Risorse Umane. Con circa 4.200 dipendenti, 49 punti vendita e 41 depositi logistici, Mondo Convenienza rafforza così la propria struttura HR con una figura dalla lunga esperienza nel settore

