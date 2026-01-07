Fiesole frana sulla Faentina a Pian del Mugnone

Martedì sera, si è verificata una frana sulla Sr 302 Faentina nel comune di Fiesole, tra il km 5+100 e il km 6+800, in località Pian del Mugnone. L'evento è attualmente in fase di verifica e potrebbe influire sulla viabilità della zona. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali segnalazioni delle autorità e di pianificare percorsi alternativi.

Per causa in corso di verifica, martedì sera si è verificata una frana sulla Sr 302 Faentina, nel comune di Fiesole dal Km 5+100 al km 6+800, in località Pian del Mugnone. La strada è stata chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia. Sono state evacuate cinque persone. La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

