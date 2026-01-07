Il presidente Fico ha confermato di aver mantenuto la delega al bilancio, sottolineando che questa decisione deriva da un senso di responsabilità. In un periodo di esercizio provvisorio della Regione, la gestione delle questioni finanziarie richiede attenzione e attenzione, motivo per cui ha scelto di continuare a seguire questa delega. La scelta riflette l’importanza di garantire stabilità e controllo nelle delicate fasi di transizione amministrativa.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Tra le deleghe che ho mantenuto c’è quella al bilancio. È una scelta dettata dal senso di responsabilità che questo momento richiede, in una fase delicata in cui la Regione opera in esercizio provvisorio”. Lo scrive, in un post su Facebook, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. “Dietro ad ogni scelta economica ci sono servizi, diritti e opportunità da garantire. In queste ore stiamo portando avanti un lavoro in stretta collaborazione con gli uffici, che ringrazio, per pianificare l’uso delle risorse pubbliche da impiegare nel modo più efficace e giusto possibile – spiega – Ci sono tante cose da fare e per farle serve una seria programmazione, serve dare risposte ai cittadini, non lasciare sole le persone e riportare dentro la società chi oggi vive ai margini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fico: “Ho mantenuto delega al bilancio per senso di responsabilità”

