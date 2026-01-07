Fiaccola olimpica a Ferrara | il video della festa

La fiaccola olimpica è sbarcata a Ferrara, portando un momento di condivisione e tradizione nella città. L’arrivo, documentato nel video, ha coinvolto la piazza Castello, gremita di spettatori, e ha rappresentato un’occasione per celebrare lo spirito olimpico in un’atmosfera di rispetto e partecipazione.

La fiaccola Olimpica è arrivata a Ferrara scaldando il clima in una piazza Castello pienissima e in festa. Sono stati 43 i tedofori della lunga staffetta, tra di loro anche molti volti notissimi dello sport: spiccano i nomi di Jessica Rossi (oro a Londra 2012 nel tiro a volo femminile), Martina Santandrea (ginnasta, bronzo a Tokyo 2021), poi Mirco Antenucci (ex bomber della Spal), Alessia Maurelli (ex capitana delle leggendarie 'Farfalle' della ginnastica artistica) e Luca Rambaldi, campione argento olimpico di canoa che ha acceso il braciere all'ombra del castello di Ferrara, illuminato di rosso.

