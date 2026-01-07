Feste finite è ora di disfare l' albero | la guida di Hera per sbarazzarsi dei rifiuti in modo green
Con l’Epifania si chiudono le festività natalizie e si inizia il consueto smontaggio dell’albero di Natale. Hera, azienda leader nel settore dei servizi ambientali, propone una guida pratica e sostenibile per smaltire correttamente i rifiuti derivanti dalle decorazioni natalizie. Un approccio responsabile che permette di rispettare l’ambiente e contribuire a un ciclo di smaltimento più efficiente e
Con l’Epifania si concludono le festività natalizie e arriva il momento di disfare l’albero di Natale nell’88 per cento delle case degli italiani, secondo un’indagine di Coldiretti e Federforeste. Il gruppo Hera, a questo proposito, fornisce indicazioni chiare su come smaltire i rifiuti natalizi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
