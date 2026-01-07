Feste finite dall' albero alle luci natalizie | la guida di Hera per sbarazzarsi dei rifiuti

Con la fine delle festività natalizie, è tempo di smaltire correttamente gli addobbi e i rifiuti accumulati durante le celebrazioni. Hera, azienda leader nel settore dei servizi ambientali, offre una guida pratica per gestire in modo responsabile e sostenibile gli scarti delle festività, dall’albero di Natale alle luci decorative. Scopri come smaltire i rifiuti in modo corretto e rispettoso dell’ambiente, seguendo le indicazioni ufficiali.

Con l'Epifania si concludono le festività natalizie e arriva il momento di disfare l'albero di Natale nell'88 per cento delle case degli italiani, secondo un'indagine di Coldiretti e Federforeste. Il gruppo Hera, a questo proposito, fornisce indicazioni chiare su come smaltire i rifiuti natalizi.

Albero ancora da smontare? Puoi farlo il 2 Febbraio - TOSCANA: L'epifania segna la fine delle festività, ma una tradizione ancora più antica indica la Candelora come giorno in cui mettere via luci e addobbi ... toscanamedianews.it

Finite le feste, che fare dell'albero di Natale - TOSCANA: Naturale o sintetico che sia, il compagno verde delle festività va salutato con tutti gli onori nel modo corretto. toscanamedianews.it

