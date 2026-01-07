Festa del Tricolore il cordoglio per le vittime di Crans Montana e il capotreno ucciso a Bologna

Oggi a Reggio Emilia si celebra la Festa del Tricolore, un momento di riflessione e di identità nazionale. Tuttavia, la giornata è segnata anche dal dolore per le vittime di Crans Montana e del capotreno ucciso a Bologna, eventi che hanno scosso la comunità. In piazza Prampolini, tra il sole e il freddo, si alternano commemorazioni e momenti di solidarietà, nel rispetto della memoria e dei valori condivisi.

Reggio Emilia, 7 gennaio 2026 - In una piazza Prampolini soleggiata e infreddolita, cuore del centro storico di Reggio Emilia, questa mattina alle 9.45 è entrata nel vivo la celebrazione del 229esimo anniversario della nascita del Tricolore. L’inizio della cerimonia con l’Alzabandiera. Sulle note dell'inno nazionale, l'Alzabandiera sancisce ufficialmente l'inizio della cerimonia, preceduta dagli Onori militari che hanno visto sfilare in piazza la Compagnia di formazione interforze delle unità militari. La consegna della Costituzione a quattro neo-cittadini. Il 7 gennaio 1797 la città di Reggio diede i natali al Tricolore, quando il Parlamento della Repubblica Cispadana lo adottò come vessillo ufficiale in Sala del Tricolore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa del Tricolore, il cordoglio per le vittime di Crans Montana e il capotreno ucciso a Bologna Leggi anche: Festa del Tricolore, il cordoglio alle vittime di Crans Montana e al capotreno ucciso a Bologna Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, il cordoglio del Ministro Valditara: “Profonda tristezza per le giovani vittime” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sanremo celebra la festa nazionale del Tricolore - In occasione della festa nazionale del Tricolore, questa mattina presso il monumento ai Caduti di corso Mombello, si è svolta la cerimonia di alzabandiera organizzata dal comune di Sanremo, ... riviera24.it

