Festa dei Ceri si parte! Domenica le tre Famiglie scelgono i loro Capodieci

L’11 gennaio segna l’inizio delle celebrazioni della Festa dei Ceri, un momento importante per le tre Famiglie che, in questa giornata, scelgono i loro Capodieci. Questo appuntamento rappresenta uno dei primi segnali di avvicinamento al 15 maggio, data centrale delle tradizioni ceraiole. Un momento di rinnovata attenzione e preparazione per tutta la comunità, che si avvia a vivere un evento ricco di storia e significato.

L’11 gennaio non è soltanto una data sul calendario: per i ceraioli segna uno dei primi, veri passaggi verso il 15 maggio. Domenica prossima, infatti, le tre Famiglie di Sant’Ubaldo, San Giorgio e Sant’Antonio saranno chiamate a scegliere il proprio Capodieci, una figura che incarna responsabilità, guida e appartenenza, e che già da ora orienta il cammino della Festa dei Ceri 2026. Sant’Antonio ha aperto questo percorso con anticipo, presentando alcune settimane fa i tre candidati al ruolo di Primo Capodieci: Giordano Lepri, Alessandro Lepri e Paolo Fioriti "Ciri", tutti espressione della manicchia esterna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

