Ferrara incontra il nuovo prefetto Silvana D’Agostino

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha incontrato il nuovo prefetto Silvana D’Agostino, recentemente insediatasi alla guida della prefettura di Chieti, in seguito al trasferimento del prefetto Gaetano Cupello a Massa Carrara. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto istituzionale volto a rafforzare la collaborazione tra enti e amministrazioni locali.

Il sindaco di Chieti Diego Ferrara ha fatto visita al nuovo prefetto Silvana D’Agostino, insediatasi da pochi giorni alla guida della prefettura di Chieti, dopo il trasferimento del prefetto Gaetano Cupello a Massa Carrara.Il benvenuto nella mattinata di mercoledì in prefettura dove il sindaco ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Ferrara incontra il nuovo prefetto Silvana D’Agostino Leggi anche: Chieti, cambio al vertice della prefettura: arriva Silvana D’Agostino Leggi anche: Il prefetto di Napoli incontra il nuovo presidente della Regione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Napoli, 18enne accoltellato: visita del Prefetto in ospedale, incontro con i genitori. Pescara, il sindaco Masci incontra il nuovo Prefetto Carnevale - Il sindaco Masci accoglie il nuovo Prefetto Carnevale: collaborazione e sicurezza al centro del primo incontro istituzionale a Pescara ... abruzzonews.eu

Il direttivo Avis incontra il prefetto - Nei giorni scorsi, una delegazione dell’Avis di Ferrara, composta dal Presidente Provinciale Gabriele Anania, dal Vice Presidente Vicario Provinciale Antonella... ilrestodelcarlino.it

L'Università di Ferrara incontra le future matricole con Unife Orienta, l''appuntamento dedicato a studentesse e studenti delle superiori che si tiene il 20, 21 e 22 gennaio a Ferrara Fiere. L'evento è l'occasione ideale per conoscere i corsi di laurea e i serviz - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.