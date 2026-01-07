Ferrara è ufficialmente una ' Città olimpica' | la Fiamma dei Giochi illumina la serata in centro
Ferrara si è ufficialmente proclamata Città olimpica con l’accensione del fuoco in piazza Castello, segnando un momento di grande importanza per la città. L’evento ha visto la partecipazione di centinaia di persone, che hanno assistito alla cerimonia conclusiva del percorso dei tedofori, culminata con l’alzata della torcia di Milano-Cortina 2026. Un momento di orgoglio e di condivisione per tutta la comunità locale, che si prepara ad accogliere i Giochi in modo speciale.
“Ferrara c’è”. Così è stata salutata, mercoledì alle 19.30, l’accensione del ‘braciere’ olimpico in piazza Castello, dopo che l’ultimo dei 43 tedofori – il campione a cinque cerchi, Luca Rambaldi – ha alzato al cielo la torcia di Milano-Cortina 2026 davanti alle centinaia di persone che hanno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
