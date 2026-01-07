Fermato Marin Jelenic unico accusato per l' omicidio di Alessandro Ambrosio | Non so perché sono ricercato

A Desenzano del Garda, è stato fermato Marin Jelenic, l’unico sospettato dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna il 5 gennaio. Dopo circa 24 ore di fuga, Jelenic è stato rintracciato e fermato. L’uomo ha dichiarato di non sapere perché fosse ricercato. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini ancora in corso per chiarire le motivazioni dell’omicidio.

Si è conclusa a Desenzano del Garda (Brescia) dopo poco più di 24 ore la fuga di Marin Jelenic, accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome il 5 gennaio nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna. L'omicidio, che sembra senza movente. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Fermato Marin Jelenic, unico accusato per l'omicidio di Alessandro Ambrosio: "Non so perché sono ricercato" Leggi anche: Fermato a Desenzano Marin Jelenic ricercato per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna Leggi anche: Ecco il video di Jelenic Marin, l’assassino del capotreno Alessandro Ambrosio: il killer è ricercato Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Fermato Marin Jelenic, unico accusato per l'omicidio di Alessandro Ambrosio: Non so perché sono ricercato; Omicidio di Bologna, il killer di Alessandro Ambrosio catturato a Desenzano. “So di essere ricercato, ma per cosa?”; Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, Marin Jelenic fermato alla stazione di Desenzano; Capotreno ucciso a Bologna, fermato a Desenzano il presunto killer. Omicidio del capotreno a Bologna, fermato a Desenzano il presunto killer Marin Jelenic - È stato fermato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, Marin Jelenic, il 36enne croato ricercato per l’ omicidio di Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, ucciso nel ... tg.la7.it

Fermato a Desenzano il 36enne croato ricercato per l’omicidio del capotreno di Bologna - Il fermo è avvenuto in serata a Desenzano del Garda dalla polizia di Brescia. giornaledipuglia.com

Omicidio Ambrosio, finisce a Desenzano la fuga di Marin Jelenic - Era stato ripreso dalle telecamere mentre inseguiva la vittima per poi salire su un altro treno ... bolognatoday.it

E' stato fermato dagli agenti della polizia del commissariato di Desenzano del Garda, nel Bresciano, Marin Jelenic, il croato di 36 anni ricercato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna - facebook.com facebook

Omicidio del capotreno a Bologna, fermato a Desenzano il presunto killer Marin Jelenic x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.