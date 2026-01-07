Fermati gli aggressori di Gianluca Pisacane fratello di Fabio allenatore del Cagliari | presi a Pescara dalla polizia

La polizia di Pescara ha arrestato due sospetti responsabili dell'aggressione a Gianluca Pisacane, fratello dell'allenatore del Cagliari. L'episodio, avvenuto il 3 gennaio nei Quartieri Spagnoli di Napoli, ha causato ferite alle gambe di Pisacane. Le autorità proseguono le indagini per chiarire i motivi dell'agguato e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Fermati due presunti aggressori di Gianluca Pisacane, il fratello dell'allenatore del Cagliari, colpito da proiettili alle gambe il 3 gennaio ai Quartieri Spagnoli di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

